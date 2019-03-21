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İznik adliyesine uzlaştırma ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı uzlaştırma kurumunun mevcut durumunun analizi ve kapsamını değerlendirdi.

İznik adliyesine uzlaştırma ödülü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı uzlaştırma kurumunun mevcut durumunun analizi ve kapsamını değerlendirdi. Uzlaştırmada başarılı olan başsavcılık ve savcılara ödül verildi.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen uzlaştırma ödül töreninde İznik Adliyesi 1’inci oldu. Hakim evinde gerçekleşen törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, Cumhuriyet başsavcıları, Adalet Komisyonu Başkanları, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, uzlaştırmacılar ile akademisyenler katıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İznik Adliyesi’ni 1’incilik ödülüne layık gördü. "Alternatif çözüm yöntemleriyle uzlaştırma" ödülünü İznik Cumhuriyet Savcısı Sebahattin Taha Hasbutcu’ya Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç takdim etti.

İznik adliyesine uzlaştırma ödülü

İznik adliyesine uzlaştırma ödülü

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