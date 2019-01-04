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İznik Belediyesinde hedef, kırsal kalkınmayı sağlamak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

İZNİK Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Alım Merkezleriyle üreticiyi tüccarla buluşturuyor.

Mehmet BULDU BURSA,(DHA) İZNİK Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Alım Merkezleriyle üreticiyi tüccarla buluşturuyor. Öncelikli hedefleri arasında tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Belediyesi, ilçede kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaynarca Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezleri üretici ve tüketiciyi buluşturarak, çiftçinin ürünlerini daha yüksek fiyattan satmasına vesile oluyor. Mahmudiye Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi ise 350 metrekare kapalı alan üzerinde 5 bölümden oluşurken, Tacir Mahallesi'nde inşa edilen Yaş Sebze ve Meyve Alım Merkezi 10 bin metrekare alan üzerinde 8 bölümden meydana geliyor. 'ÜRETİCİ İLE TÜCCARI BULUŞTURDUK' Öncelikli hedeflerinin arasında tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bölgenin en iyi zeytinlerinin, en iyi sebze ve meyvelerinin yetiştiği ve ilçemizin ekonomisine de büyük bir girdi sağlayan tarım halkımızın çoğunluğunun da geçim kaynağı. Bizler de bunun öneminin farkında olarak, kırsal kalkınmaya ve çiftçimize yönelik yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birçok noktada hayata geçirdiğimiz Sebze ve Meyve Alım Merkezleri, Zeytin Alım Merkezleri, depolama alanları, sulama depoları çiftçilerimize kolaylıklar sağlıyor. Kaynarca, Mahmudiye ve Tacir Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz Sebze ve Meyve Alım Merkezlerinde tüccar ve üreticilerimizi merkezinde bir araya getirdik. Aynı şekilde Şerefiye, Çakırca ve Elbeyli mahallelerinde hayata geçirdiğimiz Zeytin Alım Merkezlerinde üreticilerimiz zeytinlerini yerinde Marmarabirlik ile buluşturma fırsatı yakalıyor. Yaptığımız çalışmaların çiftçilerimize sağladığı fayda bizlerin en büyük mutluluğu şeklinde konuştu.

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