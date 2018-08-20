İznik Belediyesi'nden ‘ABD ürünlerini boykot’ çağrısı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe halkını ABD menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik kararlarına bir tepki de İznik’ten geldi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçenin dört bir yanında bulunan billboardlarda ABD’yi boykot mesajı yayınladı. Başkan Sargın, “İznik Belediyesi olarak, bütün sosyal tesislerinde ABD menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte İznik halkımızın da bizleri destekleyeceğini biliyor ve tüm hemşehrilerimizin ABD menşeli ürünlerini boykot etmelerini bekliyoruz” dedi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok
ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!
Petrol kralının araba koleksiyonu ortaya çıktı! Dudağınız uçuklayacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Erdoğan'dan dikkat çeken karar
Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!
Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
İzmir'de korkunç olay! Çekyatın içinde kadın cesedi bulundu
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum