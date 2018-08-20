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İznik Belediyesi'nden ‘ABD ürünlerini boykot’ çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe halkını ABD menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.  ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik kararlarına bir tepki de İznik’ten geldi.

İznik Belediyesi'nden ‘ABD ürünlerini boykot’ çağrısı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçe halkını ABD menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik kararlarına bir tepki de İznik’ten geldi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçenin dört bir yanında bulunan billboardlarda ABD’yi boykot mesajı yayınladı. Başkan Sargın, “İznik Belediyesi olarak, bütün sosyal tesislerinde ABD menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte İznik halkımızın da bizleri destekleyeceğini biliyor ve tüm hemşehrilerimizin ABD menşeli ürünlerini boykot etmelerini bekliyoruz” dedi.

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İznik Belediyesi'nden ‘ABD ürünlerini boykot’ çağrısı

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