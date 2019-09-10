Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks dönemi, bu yıl ikinci kez festival ile karşılanacak. İznik Ekinoks Festivali 20- 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

İznik Kaymakamlığı ile İznik Belediyesi’nin işbirliğinde gün batımının en güzel görüldüğü dönem olan ekinoksun karşılanması amacıyla 20- 23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan İznik Ekinoks Festivali, fotoğraf sergisi ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke Kapı’dan bando eşliğinde hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek. Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile 4 gün boyunca günbatımı saatinde yüzlerce fotoğrafsever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek. Gün batımı sırasında göldeki kürek ve kayıkların eşsiz görüntüleri de karelere yansıyacak.

KATILIMCILAR KÖY KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYACAK

Festivalin ikinci günü, 'Foto Safari- Kuzey Köyleri Turu' ile başlayacak. Sansarak, İhsaniye ve Dereköy ziyaretlerinde katılımcılar köy kültürünü yaşayarak doğa fotoğrafçılığı yapacak. Katılımcılar ayrıca köy salçası, köy ekmeğinin yapımını ve tatma fırsatını da burada bulacak.

Festivalin üçüncü günü 'Foto Safari- Güney Köyleri Turu' ile başlayacak. Göllüce ve Çamdibi köylerinde festivale katılanlar eşsiz bir deneyim ile karşılaşacak. Göllüce'de ilk olarak gölden ığrıp çekimi fotoğraflanacak, zeytinyağı ve zeytin sabunu yapımı gerçekleştirilecek. Ardından her bir katılımcı, oluşturulan fotoğraf ormanına kendi adına bir fidan dikecek. Çamdibi köyünde bağ bozumu etkinliği ile eşsiz kareler ölümsüzleştirilecek.

Festivalin son günü olan pazartesi gününde ise İznik Tarihi Antik Kent Turu ile 2500 yıllık bir yolculuğa çıkılacak. Katılımcılar son günü gerçekleştirilecek 'Workshop' etkinliğinde İznik Çinisi yapma fırsatı bulacak.

DÜNYANIN EN GÜZEL GÜN BATIMI

İlki 21- 24 Mart tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında geniş katılımlı bir yarışma düzenlenecek. Yarışma kapsamında Instagram üzerinde '#iznikekinoks2019' hastagı ile @iznikekinoks instagram hesabını fotoğraflarında etiketleyenler arasından en çok beğeniyi alan 30 fotoğraf, bir sonraki festivalde sergilenme fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra sürpriz ödüllerin de yer aldığı yarışmaya büyük bir katılım bekleniyor.

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Dünyanın en güzel gün batımını eşsiz doğanın içerisinde fotoğraflamak, dünya mirası bir şehirde tarihe yolculuk yapmak için 20- 23 Eylül 2019 tarihlerinde tüm insanlığı İznik’e davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.