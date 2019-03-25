İznik Ekinoks Festivali'nde fotoğrafçılar o an için yarıştı

İznik'te her yıl fotoğraf meraklıları için düzenlenen etkinlikler, bu yıl ilk kez 'İznik Ekinoks Festivali' olarak gerçekleştirildi.
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