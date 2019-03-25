Mynet Trend

İznik Ekinoks Festivali'nde fotoğrafçılar o an için yarıştı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 25.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen 'İznik Ekinoks Festivali'nde fotoğrafçılar, Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

İznik'te her yıl fotoğraf meraklıları için düzenlenen etkinlikler, bu yıl ilk kez 'İznik Ekinoks Festivali' olarak gerçekleştirildi.

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.
21 Mart'ta başlayan festivalin son gününde fotoğraf meraklıları İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'nda güneşin batışını fotoğrafladı.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik Gölü'nün eşsiz özelliklere sahip olduğunu, her yıl fotoğraf tutkunları için düzenlenen etkinliğin bu yıl festival haline geldiğini söyledi.
Güneşin İznik'te farklı doğup, farklı battığını ifade eden Sargın, "Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi.
Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönemdir. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde de umarım bu şekilde devam eder." dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iznik bursa

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

İnanılmaz olay! Uçağıyla eşinin bulunduğu binaya daldı!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Bomba itiraf: Tek gecelikti; göğüsleri mükemmel!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Survivor'da yeni isme büyük şok! Eleme adayları belli oldu

Survivor'da yeni isme büyük şok! Eleme adayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

40 kapılı kent Ani'ye yoğun ilgi

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor

Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor

Doğanın tüm seslerine kulak verebileceğiniz Abant ile ilgili öneriler

İşte huzurlu bir tatil geçireceğiniz en güzel yer!

Sıra dışı tatil yapmak isteyenler balon otelleri denediniz mi?

Bu oteller bildiğinizden çok farklı

Kartpostalları andıran görüntüleri ile doğanın kalbine yolculuk: Gölcük Milli Parkı

Doğanın kalbine yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.