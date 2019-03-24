HABER

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" sona erdi.

İznik'te her yıl fotoğraf meraklıları için düzenlenen etkinlikler, bu yıl ilk kez "İznik Ekinoks Festival" olarak gerçekleştirildi.

21 Mart'ta başlayan festivalin son gününde fotoğraf meraklıları İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'nda güneşin batışını fotoğrafladı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik Gölü'nün eşsiz özelliklere sahip olduğunu, her yıl fotoğraf tutkunları için düzenlenen etkinliğin bu yıl festival haline geldiğini söyledi.

Güneşin İznik'te farklı doğup, farklı battığını ifade eden Sargın, "Festival sürecinde güneş tam iki dağının ortasından batar. Sanki İznik Gölü'nün yıllardır beklediği bir sevgilisi varmış gibi. Yıl boyunca güneşin en güzel battığı dönemdir. Festival çok verimli ve güzel geçti. İlerleyen senelerde de umarım bu şekilde devam eder." dedi.

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

Sunset in Turkey's Iznik

Sunset in Turkey's Iznik

Sunset in Turkey's Iznik

Sunset in Turkey's Iznik

Sunset in Turkey's Iznik

Sunset in Turkey's Iznik

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi

İznik Ekinoks Festivali sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa festival

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.