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İznik Eko Turizm Tesisleri, kış turizminin parlayan yıldızı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen 'İznik Eko Turizm Tesisleri', doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen 'İznik Eko Turizm Tesisleri', doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

İznik’i kuş bakışı gören nadir bölgelerden olan Katırlı Dağları eteklerinde Çampınar Mahallesi'nde Bursa- Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) projesiyle inşa edilen tesis, yaklaşık 1,5 milyon liraya mal oldu. 14 bungalov ev, 7/24 hizmet veren bir restoran, okçuluk eğitim alanı ve yürüyüş parkurları bulunan tesis, toplam 40 yatak kapasitesine sahip. Özellikle kış aylarında kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen tesis, hem yurt içinden, hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Yılbaşı öncesi yabancı turistlerin akın ettiği tesis, yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "İlçemizde 'Kırsalda turizm potansiyelinin artırılması' hedefiyle ilçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen BEBKA projesiyle öncelikle almış olduğumuz hibe destek ile belediyemiz tarafından hayata geçirilen tesis, ilk gününden bugüne binlerce misafir ağırladı. İlçeyi en güzel gören bölgede sunduğumuz bu ortama bir kez gelen, hayran kalarak ayrılıyor. Kırsalda turizmin gelişmesini önemsiyor ve bu kapsamda çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. İznik'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı Dağlarının eteklerinde bulunan tesisimiz doğal yürüyüş parkurlarına, doğal paintboll sahası ve okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken, kış etkinliklerine de sahne oluyor. Bizler yeşil, mavi ve beyazın bin bir halini göstermek için herkesi İznik Eko Turizm Tesisleri'ne bekliyoruz" dedi.

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