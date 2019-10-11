İznik gölü çekildi, balık ağları ortaya çıktı

Marmara’nın incisi Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Çakırca sahilinde balıkçıların kayıkla ağ attığı bölgeler kara parçasına dönüştü. Balıkçıların av zamanı attığı ağlar ve ıstakoz sepetleri göl suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Köy sakini Kamil Cengiz, "3 -4 aya kadar buralar 1 metre yüksekliğinde su ile kaplıydı. Müthiş bir çekilme oldu. Bu yıl ciddi bir kış olmadı. Yazında yeterli yağış gerçekleşmedi. Atılan ağlar, kepçeler ve sakalar ortaya çıktı. Su benim belimi geçiyordu. hatta burada bir karabatak kuşunu kurtarmıştım. Gölün bu şekilde çekilmesi ayrı, ortaya çıkan ağ ve sakaların ki ayrı bir üzüntü. Nedenine gelince. Bunların içine canlı türleri giriyor, yılan, kuş, ve bir daha çıkamayarak içeride ölüyor. Bir tuzak gibi orta yerdeler. Buralarda su yüksekken nilüfer çiçekleri vardı. Göl çekilince onlarda yok oldu" diye konuştu.

