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İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki çıkan sazlık yangınında 20 dönümlük arazinin yandığı belirtildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki çıkan sazlık yangınında 20 dönümlük arazinin yandığı belirtildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın içinde 150 koyunun bulunduğu hayvan çiftliğine doğru yönelmeye başladığı bildirildi. Bölgede 20 dönümlük sazlık alanın kül olduğu belirtilirken ekiplerin hummalı çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

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