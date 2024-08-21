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  4. İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu! Arkeologlar inceleme yapacak

İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu! Arkeologlar inceleme yapacak

21.08.2024 11:41
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21.08.2024 11:41
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Dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu. Bölgede tekne sahibi olan bir adam cismin tarihi bir sunduka olabileceğini düşünürken cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapması bekleniyor.

İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

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Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.

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İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.

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(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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İznik
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