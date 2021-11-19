"İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dediler! İki kardeş aranıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi.

"İZNİK GÖLÜ'NDE İNTİHAR EDECEĞİZ" DEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

İznik'e giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatan ekiplerin yaptığı incelemede Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü’nde intihar edeceğiz' dediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.

KIYAFET VE CÜZDANLARI BULUNDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göl kıyısında kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdanları bulan AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, balık adamlar ise dalış yaparak çalışmaları sürdürüyor. (DHA)





