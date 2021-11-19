HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dediler! İki kardeş aranıyor

"İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dediler! İki kardeş aranıyor

19.11.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dediği iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerden haber alınamıyor. Göl çevresinde arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, kıyıda kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdan buldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşler, sabah saatlerinde bir arkadaşlarından kendilerini İznik ilçesine götürmesini istedi.

Mersin'de kaybolmuştu! Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında 9'uncu günMersin'de kaybolmuştu! Yörük kızı Müslüme'yi arama çalışmalarında 9'uncu gün

"İZNİK GÖLÜ'NDE İNTİHAR EDECEĞİZ" DEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

İznik'e giden kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatan ekiplerin yaptığı incelemede Hasan ve Hüseyin Karacan kardeşlerin çevresindeki bazı kişilere bir süre önce 'İznik Gölü’nde intihar edeceğiz' dediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını göl çevresinde yoğunlaştırdı.

KIYAFET VE CÜZDANLARI BULUNDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göl kıyısında kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdanları bulan AFAD ekipleri şişme botlarla göl yüzeyinde, balık adamlar ise dalış yaparak çalışmaları sürdürüyor. (DHA)

Kayıp olarak aranıyordu! Çukurda cansız bedeni bulunduKayıp olarak aranıyordu! Çukurda cansız bedeni bulundu

b39368e357768dafa8f69130f5ed7914

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman serbest bırakıldıSuriyeli şarkıcı Omar Souleyman serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.