İznik Gölü'nde şok görüntü! Tekneler yanaşamıyor

İznik Gölü Çakırca köyü sahilinden çekilmeye başladı. Vatandaşlar daha önce kıyıya yanaşan balıkçı teknelerinin artık yanaşamadığı ifade ederken, gölün içeriye doğru yaklaşık 2.5 metre çekildiği belirtiliyor.

İznik gölü tehdit altında

1 / 15 Türkiye'nin 5. büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü'nün çekilmesi havadan görüntülendi.

2 / 15 İznik Gölü Çakırca köyü sahilinden çekilmeye başladı. İçeriye doğru yaklaşık 2,5 metre, derinlik olarak da 1,5 metre göl çekildi. Bu durum karşısında daha önce kıyıya yanaşan kayıklar ise artık yanaşamıyor.

3 / 15 Çevre sakinleri ise gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşıladı.

4 / 15 Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, "Bu yıl yaklaşık 2.5 metre civarında bir çekilme oldu. Bazı yıllarda böyle oluyor. Göl çekiliyor.

5 / 15 Bu fabrikaların durumuyla da alakalı. Bu sene kurak gitti. Buharlaşma da var. Ayrıca gölden su da çekiliyor.

6 / 15 Daha önce buralara kayıklar geliyordu. Zeminden baktığımız zaman 1,5 metre, derinlik olarak da 1,5 metre çekilme var. Artık kayıklar yanaşamıyor" dedi.

7 / 15 Öte yandan gölün çekilmesi havadan görüntülendi.

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9 / 15 İZNİK GÖLÜ TEHDİT ALTINDA! Her yıl düzenli bir şekilde İznik gölünde ekolojik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Su Bilimleri Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik'te ziraî faaliyetler çok yoğun. Kontrolsüzce gübre kullanı mı var. Bu da zaman içerisinde gölün su kalitesine büyük zarar veriyor" dedi.

10 / 15 Su Bilimleri'nde okuyan öğrencileri ile birlikte kayık ile İznik gölüne açılan Albay, gölden su numuneleri aldı. Derelerde de aynı uygulamayı yapan Albay, "İznik gölünde 20 yılı aşkın süreden beri çalışmalar yapmaktayız. Gölün su kalitesi başta olmak üzere, göl içi çeşitliliği ve balıkçılık durumunu sıkça inceleriz.

11 / 15 İznik gölü çok göz önünde bir yer. İstanbul ve Bursa'nın çok yakınında. O yüzden insan etkisi de çok fazla. Onun dışında en önemli şey de ziraî faaliyetler. İznik'te yılda iki üç defa ürün alınıyor. Bu da kontrolsüz bir şekilde gübre kullanımına sebep oluyor.

12 / 15 Zaman içerisinde su kalitesi büyük zarar görüyor. İznik gölü bizim için çok kıymetli.

13 / 15 Dünya mirası bir yer. Balığı, kuşu ve suyu ile korumamız gereken bir alan. Ama her yıl su kalitesinde ki düşüşler bizi endişelendiriyor. İznik gölü yıllardır büyük bir tehdit altında. Sürekli izlenmesi gereken bir alan" dedi.

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