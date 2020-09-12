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İznik Gölü'nde sular çekildi! 2 bin yıllık bazilika yeniden görülmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:15 | Son Güncelleme

Bursa İznik'te göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü’ndeki suların çekilmesiyle yeniden görülmeye başlandı.

İznik Gölü'nde sular çekildi! 2 bin yıllık bazilika yeniden görülmeye başlandı

Tarihi M.Ö. 4'ncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor.

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Bazilika yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle bir kez daha görülmeye başlandı.

Kaynak: DHA


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