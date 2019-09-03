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İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

Bursa'da bulunan İznik Gölü'ne gece yarısı nereden geldiği belli olmayan simsiyah çorak su aktı.

Bursa’da bulunan İznik Gölü'ne sabaha kadar kara sular aktı. Karasu deresiyle göle akan pis suyu farkeden balıkçılar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen İznik Belediye Başkanı Kağan Usta ve BUSKİ İlçe Müdürü Fidan Turgut bölgede incelemelerde bulundu.

ÇORAK SU BORUSU BAĞLANMIŞ

Yağmur giderine çorak su borusunun bağlandığını bildiren Usta, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildireceğiz. Cezai müeyyide uygulanmalı" dedi.

Daha sonra zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri bölgede inceleme yaptı ve sudan tahlil için numune alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
iznik gölü siyah su

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bal gibi biliyordur keratalar da neyse ben söyleyeyim yine hadi fabrika vardır belki bir tane belki bir kaç tane oralara iyice bi bakın ....
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