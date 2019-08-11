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İznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

BURSA'da, hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen  plankton patlaması nedeniyle İznik Gölü'nün rengi turkuaza büründü.

İznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, hava sıcaklarının artmasıyla meydana gelen plankton patlaması nedeniyle İznik Gölü'nün rengi turkuaza büründü. İznik'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, manzaranın tadını çıkardı.
Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçelerine kıyısı bulunan İznik Gölü'nün rengi, geçtiğmiz gün turkuaza büründü. Hava sıcaklıklarının artmasıyla plankton (Suda bulunan mikroskopla görülebilen canlılar) patlaması olarak bilinen doğa olayının gerçekleşmesi üzerine gölün rengi değişirken, İznik'e gelen yerli ve yabancı turistler, turkuaz rengi ve temizliğiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nü aratmayan mazarayı izlemenin keyfini sürdü. Bazıları turkuaz olan suda yüzerken bazıları ise manzarayı fotoğraflamayı tercih etti. Konuya ilişkin konuşan işletmeci Bekir Uslu, ''İznik Gölü'nün rengi dün itibariyle turkuaza büründü. Bayram tatili için ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler gözlerine inanamıyor. Keşke hep bu renk kalsa. Salda Gölü'nü aratmıyor. Umarım sağlık açısından bir sıkıntı olmaz.İznik'e gelen, gölü görünce gitmek istemiyor'' diye konuştu.

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İznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldıİznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldıİznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldıİznik Gölü turkuaza büründü, ziyaretçiler hayran kaldı

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