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İznik Gölü'nde 105 kiloluk yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.

İznik Gölü'nde 105 kiloluk yayın balığı yakalandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, 2 metre 20 santim boyunda 105 kilo ağırlığındaki yayın balığı, balıkçı ağlarına takıldı.
İznik Gölü'nün kırsal Göllüce Mahallesi sahilinden denize açılan balıkçıların ağlarına 2 metre 20 santim boyunda, 105 kilo ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balık, İznik’te balık restoranı işleten Cumhur ve Orhan Çivi kardeşler tarafından satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran vatandaşlar ise yayınla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İznik Gölü'nde 105 kiloluk yayın balığı yakalandıİznik Gölü'nde 105 kiloluk yayın balığı yakalandıİznik Gölü'nde 105 kiloluk yayın balığı yakalandı

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