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İznik Gölü’nde 2 metrelik yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

İZNİK Gölü'nde 2 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- İZNİK Gölü'nde 2 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı. Balıkçı tezgahında asılarak sergilenmek istenen balığı ip taşımadı. Balık, göl suyuyla doldurulan özel havuza alındı.

İznik Gölü'nün, Bursa'nın Orhangazi ilçesi bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Güçlükle sahile çekilen 80 kilo ağırlığındaki 2 metrelik yayın balığı kamyonetle Orhangazi içe merkezine getirildi. Bir balık lokantasına getirilen dev balık büyük ilgi gördü.

İP TAŞIMADI

Balık lokantasının işletmecisi Metin İldeniz, dev balığı sergilemek için iple asmak istedi. 4 kişinin yardımı ile kaldırılan dev balığın ağırlığını taşıyamayan ip birkaç saniyede koptu. Bunun üzerine özel hazırlanan ve içine göl suyu konulan havuzda korunan balık, daha sonra satış için tezgaha konulacak.

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