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İznik Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İznik ilçesinde yüzmek için girdiği gölde kaybolan Özcan Demirtaş'ın (28), 4 saat süren çalışmalar sonucunoda cesedine ulaşıldı.

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde yüzmek için girdiği gölde kaybolan Özcan Demirtaş'ın (28), 4 saat süren çalışmalar sonucunoda cesedine ulaşıldı. Demirtaş'ın cansız bedeni sudan çıkartılırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bugün öğlen saatlerinde İznik ilçesindeki Müşküle sahilinden İznik Gölü’ne giren Özcan Demirtaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde duran arkadaşı Oğuz Çelik, suda çırpınan Demirtaş'ı kurtarmak için göle girdi. Ancak, arkadaşını sudan çıkaramayan Çelik, kendisi de boğulma tehlikesi yaşadı. Çelik güçlükle kıyıya çıkarken, Demirtaş ise gözden kayboldu. İhban üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çelik hastaneye kaldırıldı.

Gömlde kaybolan Demirtaş için de arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Yalova'dan deniz polisi, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Bölgedeki balıkçıların da destek verdiği ve 4 saat süren aramaların ardından Özcan Demirtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk babası Demirtaş'ın cesedi sudan çıkartılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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