HABER

İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 23:19 | Son Güncelleme

İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Bursa'da, İznik Gölü'ne açıldıkları sürat teknesinin arızalanması sonucu mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iki arkadaşını yanına alan M.K, kendisine ait sürat teknesiyle saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'ne açıldı.

Bir süre sonra şaft kaprinin kırılması sonucu sürat teknesinin hareket kabiliyeti kısıtlandı ve tekne su almaya başladı. Gölde mahsur kalan M.K. ve arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine göle açılan İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Sevimli köpek onuz doğurduSevimli köpek onuz doğurdu
İzinsiz yolcu taşıyan 422 araç trafikten men edildiİzinsiz yolcu taşıyan 422 araç trafikten men edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arıza Bursa iznik gölü mahsur sürat teknesi

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fındık fabrikasında büyük yangın!

Fındık fabrikasında büyük yangın!

Ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi

Ülke genelinde eş zamanlı yapıldı

Muğla'da korkutan orman yangını!

Muğla'da korkutan orman yangını!

Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.