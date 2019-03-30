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İznik Gölü'nde sazlık alanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 21:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye giden yolun taşlarla kapatıldığı ileri sürüldü.

İznik Gölü kıyısında yer alan Kuruköprü mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü.

YOL TAŞLARLA KAPATILMIŞ İDDİASI

İtfaiye ekiplerinin yangının olduğu bölgeye gitmek için kullandığı yolun büyük taşlar ve ağaçlarla kapatıldığı iddia edildi. Ekipler, taşları ve ağaçları kaldırdıktan sonra yangın yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

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