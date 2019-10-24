HABER

'İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

BURSA'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.  İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti.

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.
İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti. 20 yıldır gölde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Konur Genç, "Daha önceki yıllarda da gölümüzde bu tür çekilmeler oluşmaktaydı. Fakat bu bu sene kuraklık nedeniyle az seviyede çekilme var. Fakat korkulacak bir şey yok. Kış aylarında yağışlarla birlikte eski seviyeye gelecek. Yağışlar çok olursa eski seviyeyi bile geçebilir” dedi. İznik'te turizm işletmesi bulunan Ali Karaman ise, “Bu gölde 25 yıldır tekne turu yapıyorum. Havanın yağışlı gitmeme nedeni ve buharlaşma sonucu çekilme olduğu görülmektedir. Yağmur yağdığı takdirde eski seviyeye ulaşacaktır” dedi.

FOTOĞRAF

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Nutuk Yıldızı Gösterisi 28 Ekim Caddebostan Kültür Merkezi’ndeNutuk Yıldızı Gösterisi 28 Ekim Caddebostan Kültür Merkezi’nde
Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttıÖrümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

Resmi Bayramlar'da yeni dönem! Yönetmelik değişti

Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

Rusya ile '150 saat' mutabakatında son dakika gelişmesi: YPG çekilmeye başladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Son dakika: MSB'den Barış Pınarı Harekatı sonrası yeni açıklama

MSB'den harekat sonrası yeni açıklama

İstiklal Caddesi'nde sır ölüm!

Gören polisi aradı! İstiklal Caddesi'nde ceset şoku

İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

Korkutan anlar! Bir anda polis aracına sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.