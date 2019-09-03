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İznik Gölü'ne akan derede kirlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde Karasu Deresi'nin rengini siyaha dönüştüren atığın, zeytinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan tuzlu siyah su olduğu anlaşıldı

İznik Gölü'ne akan Karasu Deresi'nde, zeytinin işlenmesi sırasında çıkan tuzlu siyah su olduğu belirlenen atık maddenin dökülmesi nedeniyle kirlilik oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nin renginin siyaha dönüştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede, kirliliğe yol açan atığın zeytinin işlenmesinde ortaya çıkan tuzlu siyah su olduğu belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyledi.

Usta, durumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildirilerek cezai yaptırım uygulanacağını aktardı.

Zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığını dile getiren Usta, numune sonuçlarının kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Dere iznik gölü

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