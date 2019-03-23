HABER

İznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 7 yıldır kapalı olan tarihi İznik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ziyarete açıldı.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve 7 yıldır kapalı olan tarihi İznik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ziyarete açıldı.

Bursa’nın İznik İlçesinde 1388 yılında Sultan I. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına inşa edilerek imaret olarak kullanılan ve 1960 yılında ise müze olan İznik Müzesi, 2012 yılında, restore edilmek ve kendi enerjisini üreten müze yapılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatıldı. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan İznik'in en önemli değerlerinden olan ve içerisinde Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar toplamda 15 bin 59 kayıtlı tarihi eser bulunan müze, 7 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle geçici olarak ziyarete açıldı. Müzedeki eserlerin daha sonra yeni yerine taşınarak kalıcı olarak sergileneceği belirtildi. İznik Müzesi'ne özel izinli turların girebildiği öğrenildi.

İznik halkı ve ziyaretçiler, müzenin geçici süreyle de olsa açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, müze, ilk ziyaretçilerini ağırladı.

PARTNERÜnlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!Ünlü şarkıcı cinsiyet değiştirmeyi düşünüyor!
Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya çok önem veren bir isim”
İznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtıİznik Müzesi, 7 yıl aradan sonra kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun golü gündem oldu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

"Ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor"

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'aşı' açıklaması

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

D-100'de korkunç kaza! Trafik durdu, yaralılar var

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.