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İznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bez

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesindeki İznik Müzesi'nde daha önce üzerleri mavi branda ile kapatılan, yağan yağmurla birlikte zarar gören lahitler, özel bezler ile örtüldü.

İznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bez

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesindeki İznik Müzesi'nde daha önce üzerleri mavi branda ile kapatılan, yağan yağmurla birlikte zarar gören lahitler, özel bezler ile örtüldü.
İznik Müzesi'nde sergilenen yüzyıllar öncesine ait lahit mezarlar yağan yağmurla birlikte, üzerinde öntülen mavi brandalar nedeniyle mavi renge boyandı. Zarar gören lahitlerin üzerlerindeki lekeler, arkeologlar tarafından temizlendi. Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla lahitlerin üzeri bu kez özel üretilen bezlerle örtüldü.

FOTOĞRAFLI

İznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bezİznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bezİznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bezİznik Müzesi'nde sergilenen lahitler için özel bez

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