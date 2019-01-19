İznik sahili, botanik bahçesine dönüşüyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde 20 milyon TL’lik sahil projesi kapsamında 10 futbol sahası büyüklüğünde alan çimle kaplandı. Çim serilen ve ağaçlandırılması gerçekleşen bölgeler, botanik bahçesini andırıyor.

İznik’te yol çalışmalarının ardından başlayan peyzaj düzenleme çalışmaları, devam ediyor. Peyzaj düzenlemesi ilk olarak Kıran Dere yanındaki alandan başladı. Buraya dikilen palmiye ağaçları ile oluşturulacak görsellik sonunda bu bölge Palmiyeler Bölgesi olarak anılacak. İznik Sahil Projesi 3,5 kilometrelik yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj düzenleme çalışmaları da başlamış durumda. Çalışmalar kapsamında sahil 800 ağaçla buluşuyor. Ayrıca 100 çeşide yakın bitki türü sahil boyunca dikilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60 bine yakın çalı türü bitki toprakla buluştu. Bu kadarı daha toprakla buluşacak. 80 bin civarında yer örtücü ve mevsimlik bitkiler sahil boyunca toprakla buluşacak. Serilen çimlerin verdiği yemyeşil görüntü botanik bahçesini andırıyor. Peyzaj çalışmaları ilerledikçe sahilin güzelliği daha da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alana çim serme işlemi yapılacak.

İznik sahili 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki alanda uygulanan proje ile araç, yaya ve bisiklet yolları, piknik alanları, vatandaşların keyifle vakit geçireceği, nefes alacağı tesisler yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türü ile adeta bir botanik bahçesini andıracak. Sahil düzenleme projesi sona erdiğinde İznik turizmine büyük katkı sağlayacak.