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'İznik, tarihi eserler onarılırsa UNESCO Listesi'ne girebilir'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

ALMAN Arkeolog Karen Sperlign, Doğu Roma İmparatoru I.

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) - ALMAN Arkeolog Karen Sperlign, Doğu Roma İmparatoru I. Justinyanus döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık tarihi Roma Köprüsü ile diğer tarihi eserlerin restore edilerek tanıtımının yapılması durumunda İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebileceğini söyledi. Bursa'nın İznik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi İpek Yolu üzerinde zeytin bahçelerinin içerisinde bulunan 30 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki Roma dönemine ait köprünün etrafı moloz yığınlarıyla doldu. 3 gözden oluşan kemerli taş köprünün çevresi bu olumsuz görüntüsüyle tepki çekerken, köprünün üstü ve ayakları ise defineciler tarafından delikler açılarak tahrip edildi. 'YIPRANMIŞ, ACİL TADİLATA İHTİYAÇ VAR' Tarihi Roma Köprüsü'nü inceleyen Almanya Kültür Bakanlığı'nda görevli Arkeolog Karen Sperling, “Tarih açısından çok önemli bir köprü. Güzel bir eser, ancak bakımsız ve saldırıya uğramış. Definecilerin hedefi haline gelmiş. İznik’te gerçek anlamda tarihe sahip çıkılırsa UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebilir” diye konuştu.

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