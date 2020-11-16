İznik'te 1500 yıllık taş şaşkınlığı! Gerçeği sosyal medyadaki fotoğraf ortaya çıkardı

İznik’e bağlı Çiçekli köyünde meydanda bulunan taşın tarihi eser olduğu bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaşmasıyla anlaşıldı. Üzerinde yazıt bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen eser köy meydanında atıl bir şekilde duruyordu. Köyde çiftçilik yapan Hüseyin Saygın, sosyal medya hesabından tarihi eserin durumunu paylaştı. Paylaşım bir anda UNESCO’ya aday tarihi kentin gündemi haline geldi ve paylaşım rekoru kırdı.

"ACİLEN MÜZEYE GÖTÜRÜLMELİ"

Köy sakinlerinden Hüseyin Işık, “Yıllardır burada olduğunu biliyoruz. Bunun yeri müzedir. Sokaklarda kalmasın, buralarda heba oluyor. Bunun üzerine oturuluyor. Yazık” dedi.

Köy Muhtarı Hasan Yakşi ise, “Bu taş köyümüzün simgesi haline gelmiştir. Bu taş köyümüz tarafından yıllar önce kullanılıyordu. İçerisinde buğday ve mısır dövülüyor un çıkarılıyordu. O zaman buralarda değirmen yoktu. Bu taşı köyümüzün simgesi olarak meydan da sergilemek istiyoruz. Bunun gibi bir kaç yerde de taş olduğu söyleniyor. Bunları da bulursak sergileyeceğiz. Köyümüzü tanıtacağız” dedi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

İHA

