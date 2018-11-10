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İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazılar sırasında bulunan lahdin devasa kapağı, vinç yardımıyla açıldı. Lahitte asker giysili, mumyalanmış iki ceset bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generallerine ait olduğu belirtildi.

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

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Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yaptı. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı. Lahdin, 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.

ASKER GİYSİLİ MUMYALANMIŞ İKİ CESET BULUNDU

Lahitte, asker giysili mumyalanmış iki ceset ve bunlara ait kişisel eşyalar bulundu. Asker giysili iki kişinin dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Açılan lahitte bulunanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, medya mensuplarının yakın plan görüntü almaların izin verilmedi. Lahdin üzeri brandayla kapatılırken, bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak incelemenin ardından bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

(DHA)

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Bursa iznik Gizemli lahit mumya general

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