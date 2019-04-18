İznik'te endişelendiren görüntü! 'Kim yapıyor bilmiyorum ama...'

Kirliliğe duyarsız kalmayan tarla sahipleri, yetkililerin konuya el atmaları çağrısında bulundu.

Derenin kenarında tarlası bulunan Mehmet Kazan, derenin simsiyah göründüğünü söyleyerek şunları anlattı:

"İncesu deresi İznik gölüne akıyor. Görüldüğü gibi simsiyah. Bunun tek bir sebebi olabilir. Zeytin çorağı ve yahut petrolcülerden akan yağlı su.

Şuan derelere kepekleme balığının çıkma zamanı. Ancak, millet kepekleme balığı yok diye bağırıyor. İşte bu kirlilik yüzünden kepekleme çıkmamakta dereden.