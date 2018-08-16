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İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

İznik'te meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Manisa'daki birliğinden dağıtım iznine çıkan akrabalarını Sakarya'ya götürmek için yola çıkan Serhat Şen (36) idaresindeki 54 HC 820 plakalı otomobil, Adapazarı karayolu Çiçekli köyü mevkisinde plakası alınamayan tırın hatalı sollama yapması sonucu karşı şeride geçip tarlaya uçtu. Aynı araçta bulunan Serhat Şen, Bülent Er (34), Serpil Şen (34), Gülçin Er (32), Ali Han Er (5) ve Nermin Avcı (68) yaralandı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nermin Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlatırken, kazaya neden olan tırı araştırıyor.

İHA

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