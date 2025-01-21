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  4. İznik'te korkunç olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni yakılmış halde bulundu

İznik'te korkunç olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni yakılmış halde bulundu

21.01.2025 00:22
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Bursa'nın İznik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kayıp olan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili gencin arkadaşı gözaltına alındı. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı ardından yakıldığı iddia edildi.

İznik'te korkunç olay! 18 yaşındaki gencin cansız bedeni yakılmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile Tacir Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mehmet Karabıyık (18) akşam olmasına rağmen eve dönmeyince ve telefonla da ulaşılamayınca ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

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ÖLÜ BULUNDU

Kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışmaları başlatıldı. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edidi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İznik
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