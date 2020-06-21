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  4. İznik'teki gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İznik'teki gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 20:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı kartposttallık görüntü oluşturdu.

Bursa'da kent genelinde görülen sağanak yağış, yaşamı olumzu etkiledi. cadde ve sokaklarda biriken sulan nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmuru hazırlıklık yakalanan vatandaşlar ise saçak altları gizlenerek kurunmaya çalıştı.

İZNİK'TE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sağanak olumsuzluklara neden olurken, ardından çıkan gökkuşağı ise gökyüzünde rengarenk görüntü yarattı. İznik ilçesi semalarında görülen gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu.

İznik Gölü kıyısından, ilçeyi yarım daire içerisine almışcasına beliren gökkuşağını gören vatandaşlar da, telefonları ile bu doğa olayını çektikleri hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi. (DHA)

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