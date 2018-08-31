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İznik UNESCO listesinde "kalıcı" olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan İznik'in, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden kalıcı listeye adını yazdırması için çalışmalar yeniden etkinleştirildi - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Revize edilen kadro ile bölgenin turizmde hak ettiği konumlara gelmesi yönünde yürütülen çalışmaları etkinleştirdik"

Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya Krallığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'in, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nden, daimi listeye adını yazdırması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 15 Nisan 2014'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen İznik'in asıl listeye alınması için çalışmaların yeniden etkinleştirilmesi ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, İznik'in sadece Türkiye'ye değil, insanlığa kalan evrensel bir miras olduğunu belirtti.

Yapılacak çalışmalar sonucunda ilçenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne gireceğine inandığını aktaran Aktaş, "İznik'in dünya mirası antik bir kent olduğunun bilinciyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınabilmesi için yeni dönemde birçok proje geliştirdik ve bunları tek tek uygulamaya almaya aldık." ifadesini kullandı.

İznik Alan Başkanlığı ve bölge konusunda çalışmaları bulunan, alanında uzman akademisyenlerle uzun soluklu bir sürece girdiklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"İznik'teki UNESCO çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde sürdürülüyor. Sürecin hızlandırılması ve daha verimli hale getirilmesi için İznik Alan Başkanlığı görevine Prof. Dr. Murat Taş atandı. Revize edilen kadro ile bölgenin turizmde hak ettiği konumlara gelmesi yönünde yürütülen çalışmaları etkinleştirdik. Başta sur ve kapıların restorasyon çalışmaları, Roma Tiyatrosu, çini fırınları, su altı bazilikası başta olmak üzere birçok alanda yapılan arkeolojik kazı ve düzenlemeler, Yeşil Camii, 1. Murat Hamamı ve Nilüfer Hatun İmareti gibi birçok anıt eserin restorasyonu, Yeşil Camii çevre düzenlemesi, İznik sahil düzenlemesi, Abdülvahap Tepesi, surların çevre temizliği ve düzenlemesi, İznik Çevre Yolu, su-kanalizasyon-elektrik-fiber optik-doğalgaz altyapı çalışmaları, anayollarda ve diğer yollarda yapılan üst yapı ve peyzaj düzenlemeleri bu çalışmaların başında gelmektedir."

Aktaş, bu süreçte halka, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve her türlü paydaşa önemli görevler düştüğünü belirterek, "Tüm bu çalışmalar sonucunda İznik'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için bir adaylık başvuru dosyası hazırlanacak. Kapsamlı dosya, ilgili kurulların onayından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmek üzere UNESCO'ya sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
iznik UNESCO UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi

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