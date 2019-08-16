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İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde şarampole devrilen patates yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. İznik-Yenişehir karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 NC 333 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölüİznik'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

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