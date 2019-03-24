HABER

İznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar'ın, tarihi yapı ve figürleri işlediği bez çantalar ilgi görüyor.

İznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar'ın, tarihi yapı ve figürleri işlediği bez çantalar ilgi görüyor.
İznik'te yaşayan arkeolog Mehmet Akçınar, ilçedeki tarihi mekânlarda çeşitli restorasyon çalışmalarında görev aldı. Akçınar, son olarak İstanbul Kapı'nın restorasyonunda bulundu. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Mehmet Akçınar, bez çantaların üzerine tarihi yapı ve figürleri işleme hobisine yoğunlaştı. Akçınar, İznik'in tarihi figürlerini işlediği bez çantaları Kılıçarslan Caddesi'nde bulunan Milli İrade Meydanı'nda kurduğu stantta satıyor.
Tasarım bez çantalar yaptığını anlatan Mehmet Akçınar, "İznik'in tarihi yönüne dikkat çekmek istiyoruz. Aslında çalışmamın temelinde Osmanlı öncesindeki İznik de yatıyor. Bizans ve Roma dönemine ait yapıları ve görselleri tasarım olarak çantalara işliyoruz. Özellikle bu, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyorİznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyorİznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyorİznik'in tarihi dokusunu bez çantalara işliyor

Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
İncirlik'te, 'Delta'dan sessizliğe uzanan yolculukİncirlik'te, 'Delta'dan sessizliğe uzanan yolculuk
Türk motifleri deriye işleniyorTürk motifleri deriye işleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.