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İznik'in tarihi surlarını kirleten yazılar siliniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık surlara sprey boyalarla yazılan ve tepkilere neden olan yazılar, Belediye Başkanı Osman Sargın'ın girişimiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makine ile temizleniyor.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık surlara sprey boyalarla yazılan ve tepkilere neden olan yazılar, Belediye Başkanı Osman Sargın'ın girişimiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makine ile temizleniyor. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bursa'nın İznik ilçesi, Hristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1'inci Konsil ve 7'nci Konsil'in gerçekleştirilmesinden dolayı da çok özel bir yere sahip. İznik'teki tarihi surlara sprey boyayla yazılan çoğu küfürlü yazılar ilçe sakinlerinin ve turistlerin tepkisine neden oluyordu. Surlara yazı yazmanın tarihi bir ayıp olduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Sargın, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Surlara yazı yazanları da 2 binlik tarihe saygılı olmaya davet eden Başkan Sargın, boyaların silinmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'ndan yardım istedi. Sargın'ın başvurusuyla gönderilen özel makine ile görevliler tarihi eserleri temizleme çalışmasına başladı. Tarihi eserlerin üzerindeki sprey boyalar, özel kumlama tekniği ile siliniyor. Görevlilere yardım eden Başkan Osman Sargın, tarihi surların sprey boyalarla kirletilmemesini isterken, "Bu büyük bir saygısızlık. Surlar 2 bin yıllık bir tarihin simgesi. Geleceğe yön verebilmek için tarihe sahip çıkmalıyız. 2 bin yıl öncesinden bugüne, bizlere uzanan bu tarihi, gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Burada en büyük görev de gençlere düşüyor. Lütfen tarihimize saygılı olalım" dedi.

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