İznikli kız kardeşler yılda 1 ton bal üretiyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapan Seza (52) ve Ayfer Sarı (53) kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Seza ile Ayfer Sarı kardeşler, arıcılık ve bal üretimi yapan babalarının 2004 yılında yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı işin başına geçti. 15 yıldır arıcılık ile bal üretimi yaparak geçimlerini sağlayan ve babalarından kalan zorlu mesleği devam ettiren Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üreterek Türkiye'nin her yerine satış yapıyor. Yaptıkları işin erkek gücü gerektirdiğini, kendilerinin bu işi yaptığını görenlerin şaşırdığını belirten Seza Sarı, ''2004 yılında babamın rahatsızlığından sonra işe başladık. Kız kardeşim ile birlikte 15 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Normalde meslekler babadan oğula geçer, bu kez babadan kızlara geçti. Bahar ayları geldi. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Çıtalara petekleri kurduk, arılarımızı aldık ve şerbet vermeye başladık'' dedi.

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