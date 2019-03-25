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İznik’te 13 saattir devam eden yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı.

İznik’te 13 saattir devam eden yangın söndürüldü

Bursa’nın İznik ilçesi İznik Gölü kıyısında dün akşam saatlerinde başlayan yangın yaklaşık 13 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Yangında 15 dönümlük sazlık alan kül olurken, Bursa merkez ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı. Yangın boyunca jandarma ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında, çevredeki birçok zeytin ağacı zarar gördü. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İznik’te 13 saattir devam eden yangın söndürüldü

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