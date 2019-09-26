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İznik’te 6 bin tavuğun ölü bulunduğu 200 haneli mahalle karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 00:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde 6 bin ölü tavuğun kuyuya atıldığı ve gömüldüğü mahallede tavuk vebası olduğu tespit edildi.

İznik’te 6 bin tavuğun ölü bulunduğu 200 haneli mahalle karantinaya alındı

Bursa’nın İznik ilçesinde 6 bin ölü tavuğun kuyuya atıldığı ve gömüldüğü mahallede tavuk vebası olduğu tespit edildi. Teşhisin ardından giriş çıkışların yasaklandığı mahalle karantina altına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’nde, 4 gün önce kötü kokulardan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri toprağa gömülü ve kuyuya atılmış halde bulunan yaklaşık 6 bin ölü tavuk buldu. Bölgedeki ölü tavuklardan numune alan İznik İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, hayvanları kireçleyerek gömdü. Alınan numunelerin laboratuvarda incelenmesinin ardından, mahallede tavuk vebası olduğu tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinden sonra harekete geçen ekipler, 200 nüfuslu mahalleyi karantinaya aldı. İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri mahalleyi karantinaya alarak giriş çıkışları yasakladı. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri mahallede bulunan tavukları itlaf etmek için topladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Usta açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde, bir tavuk çiftliğince ölü tavukların boş araziye atılmış ve bölgeye gelen ekipleri, ölü tavukları dezenfekte ederek gömmüştü. Alınan numunelerde hastalığın ’Tavuk vebası’ olduğu tespit edildi. Bu hastalığın insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi yoktur. Sadece kanatlı kümes hayvanları için riskli hastalık olduğu için mahalle, geçici olarak karantinaya alındı." dedi.

İznik’te 6 bin tavuğun ölü bulunduğu 200 haneli mahalle karantinaya alındı

İznik’te 6 bin tavuğun ölü bulunduğu 200 haneli mahalle karantinaya alındı

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