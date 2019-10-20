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İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı.

İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nde bir balıkçının ağına, 2 metre 20 santimetre boyunda, 80 kiloluk yayın balığı takıldı.
İznik Gölü'nde sabah saatlerinde kayığı ile balık avına çıkan balıkçı Nazmi Tuna'nın ağına, 2 metre 20 santim boyunda, 80 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balığı güçlükle kayığına taşıyan Tuna, ellerinden de yaralandı. Vatandaşların yardımıyla kıyıya taşınan balık, İznik'te balık restoranı işleten Nihat Temel tarafından 4 bin liraya satın alındı. Dev balık, restoranın bahçesine asılıp teşhir edildi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldıİznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldıİznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldıİznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı

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