İznik'te 'Bazilikanın Sırları' toplantısı (2)

BURSA, (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde 2014 yılında hava fotoğrafları çekimi sırasında keşfedilen ve 2014 yılında 'dünyanın en önemli 10 keşfi' arasında gösterilen bazilikanın sırları İznik’te gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen, Prof. Dr.Mustafa Şahin, Fransa’dan Prof. Julia de Sigoyer, İsviçre’den Prof. Flasco Anselmetti, Dr. Steffano Fabur, Fransa’dan Renaldo Gastineu katıldı. Toplantıda, Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin, katılımcılara çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Anlatılan sunumda oluşabilecek depremlerde su altındaki tarihi yapılarak gelebilecek zararlar ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezi'nden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda ayrıca göl kıyısında yerli ve yabancı turistler için oluşturulabilecek sosyal alanlar konusu da değerlendirildi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonrasında son 2000 yıldır İznik’te 4 büyük depremin gerçekleştiği ve bu depremler sonrasında ne gibi sonuçların ortaya çıktığı değerlendirildi. Bunların yanı sıra su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin yapılması anlamına gelen batimetri ile ve İznik Gölü’nün depremsellik takvimi yapılan uzun çalışmalar sonrasında hazırlanan sunumla katılımcıların bilgisine sunuldu. DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN İznik’in kültürel ve tarihi mirasını ayağa kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise yaptığı açıklamada, “Yaptığımız girişimler, hükümetimiz, bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizden almış olduğumuz destek, yapmış olduğumuz talepler neticesinde, İznik bugün tarihi eserlerin özüne uygun ayağa kaldırılması noktasında önemli bir yerdedir.Su üstü tarihinin yanı sıra su altı tarihi eserlerinden en önemlisi olan ve dünyanın en önemli keşiflerinden biri olan su altı bazilikası bugün sadece başlı başına binlerce insanın aklında İznik’i getiriyor. Bizler de bu konuda değerli hocalarımızın çalışmalarına destek oluyor, taleplerine çözümler üretiyoruz. Bugün de değerli kaymakamımız ve hocalarımızın eşliğinde Bazilikanın Sırları konulu bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

