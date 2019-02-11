İznik’te bir gece de iki define olayı

Bursa’nın İznik ilçesin de iki ayrı nokta da kaçak kazı olayı meydana geldi. Jandarma Elbeyli köyünde 6 kişiyi suç üstü yakalarken, poliste 1 kişiyi yakaladı.
Devriye görevi yürüten polis ekipleri, Abdulvahap tepesi civarında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan arama da define aramakta kullanılan detektör ile sarı renkte metal plaka bulundu.
Otomobilin sürücüsü S.A (31) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, S. A hakkında 2863 Kültür varlıklarına muhalefet suçundan işlem yaptı.
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak
Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var
Haplardan hangisi zehirli?
Okuyucu Yorumları 0 yorum