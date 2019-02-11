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İznik’te bir gece de iki define olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 01:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesin de iki ayrı nokta da kaçak kazı olayı meydana geldi.

İznik’te bir gece de iki define olayı

Bursa’nın İznik ilçesin de iki ayrı nokta da kaçak kazı olayı meydana geldi. Jandarma Elbeyli köyünde 6 kişiyi suç üstü yakalarken, poliste 1 kişiyi yakaladı.
Devriye görevi yürüten polis ekipleri, Abdulvahap tepesi civarında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan arama da define aramakta kullanılan detektör ile sarı renkte metal plaka bulundu.
Otomobilin sürücüsü S.A (31) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, S. A hakkında 2863 Kültür varlıklarına muhalefet suçundan işlem yaptı.

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