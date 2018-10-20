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İznik'te bulunan mozaikli lahit, 'Kraliçe Nikaia' heyecanı yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, M.Ö.

İznik'te bulunan mozaikli lahit, 'Kraliçe Nikaia' heyecanı yarattı

Enver Fatih TIKIR - Mehmet BULDU / İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, M.Ö. 300'lü yıllara ait bir lahite daha rastlandı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 10 kişilik ekibin açığa çıkarmak için kazı çalışması yaptığı lahit ile ilgili, "Bu sefer bulunan çok farklı bir lahit. Belki de Kraliçe Nikaia’nın mezarını bulacağız" dedi. Sargın İznik'te kazılar için 'Asıl İznik Atatürk’ün deyimiyle 5 metre yerin altında' dedi.
İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.
Geçen 15 Ekim pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan Nekropol olduğu düşünülen bölgede devam eden arkeolojik kazılarda 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahitin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
BELEDİYE BAŞKANI: BELKİ DE KRALİÇE NİKAİA'NIN MEZARINI BULACAĞIZ
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yaklaşık 3 yıldır bölgede kazıların sürdüğünü söyledi. Pazartesi günü yapılan kazılarda son lahitin tavan mozaiğine rastlandığını söyleyen Sargın, "Bu sefer bulunan çok farklı. Belki de Kraliçe Nikaia’nın mezarını bulacağız. Burada daha çok lahit çıkacak. Ben inanıyorum orada 40-50 adet lahite ulaşacağız. Ancak oradaki 40-50 lahitten ziyade bulduğumuz son lahitteki mozaik bize 'Acaba Nikaia'nın mezarı orada mı?' sorusunu sorduruyor. Çünkü uzmanlar mozaikten yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Eğer orada ise işte o zaman İznik şaha kalkmış olacak. İznik'te tarihi çalışmaların sonu yok. Ancak bu sahadaki çalışma önümüzdeki yıl bitmiş olacak. 2019 veya 2020 yılında İznik’in bir Açık Hava Lahit Müzesi de olmuş olacak. Bu müzeyi dünya insanlarının hizmetine sunacağız" dedi.
ASIL İZNİK YERİN 5 METRE ALTINDA
İznik'in oldukça zengin tarihsel değerlere sahip olduğunu vurgulayan Sargın, "Asıl İznik Atatürk’ün deyimiyle 5 metre yerin altında. Orada devasa bir İznik var. 5 metre yerin altında Roma var, Bitinya var, Selçuklu var, Osmanlı var. Bunların hepsini birden İznik'te görme şansınız var. İznik’e gelen her turist bunları görecek" dedi.
KRALİÇE NİKAİA KİMDİR?
İznik, Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316’da kuruldu. Bu çağın geleneklerine göre, kurucusu Antigonius nedeniyle de 'Antigonia' adını almıştır. Makedonya İmparatoru Büyük İskender’in mirasçıları, General Antigonius ve General Lysimakhos, imparatorluğu egemenlikleri altına almak için birbirleri ile savaştılar. Lysimakhos, M.Ö. 301 yılında Antigonius’u mağlup etti ve kenti yönetimi altına aldı. Lysimakhos, o dönemin geleneklerine göre kente karısının adı olan Nikaia adını verdi. Kraliçe Nikaia'nın ismi 2 bin 500 yıl varlığını sürdürerek İznik için bilinen bir tarihi isim olarak günümüze kadar ulaştı.

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