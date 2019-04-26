HABER

İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma programı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Rumî, vefatının 550.

İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma programı yapılacak

İznikli gönül adamı Eşrefoğlu Rumî, vefatının 550. yıl dönümünde anılacak.
Anma programı 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 11.00’da Eşrefzâde Camii bahçesinde yapılacak. “Eşrefzâde Abdullah Rumi’yi Anma ve Anlamak” programı İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü’nün yanı sıra Eşrefoğlu Rumî’nin on dördüncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan koordinatörlüğünde 5. kez kabri başında yapılacak.
Anadolu’da yaşayan büyük velilerden, Türk şairi, mutasavvuf Eşrefoğlu Abdullah Rumî, Türklerin İslamiyeti hayat tarzı haline getirmelerinde önemli rol alan mutasavvıflardan biridir. Kabrinin bulunduğu Eşrefzâde Camii yanında yapılacak olan program, 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 11.00’da öğle namazı öncesinde Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından öğlen namazını mütakip evrâd u ezkâr tilâvet edilecek. Programdan sonra günün anlam ve önemine binaen köfteli çorba ikramı yapılacak.

İznik’te Eşrefoğlu Rumî’yi anma programı yapılacak

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Çevreciler, yol yenileme çalışmasında cüruf kullanılmasını engellediÇevreciler, yol yenileme çalışmasında cüruf kullanılmasını engelledi
Gastro Afyon Lezzet Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirmeGastro Afyon Lezzet Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Yakıt depolarında patlamaya karşı yerli önlem

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.