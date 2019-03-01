İznik’te fetih coşkusu

Bursa’nın İznik ilçesinin Osmanlı Devleti tarafından fethinin 688. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Fetih törenleri okunan fetih salâsı ile başladı. Yenişehir Kapısı’ndan Orhan Gazi’nin şehre girişini temsil eden atlı birlikler geçti. İznik Belediyesi Mehter Takımı ile protokol ve vatandaşların iştirakiyle kortej yürüyüşü yapıldı. Milli İrade Meydanı alanında gerçekleşen programa AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yenişehir Kapı’dan başlayan fetih yürüyüşü Ayasofya Orhan Camii önünde okçuluk ekibi ve atlı birliklerin muhteşem gösterisi ile devam etti. Okçular, at üzerinden attıkları oklarla hedefleri vurdu.At üzerinde gerçekleştirilen akrobasi gösterileri, mızrak gösterisi ve kılıç ile temsili düşmanla mücadele sahneleri izleyenler tarafından büyük ilgi topladı.

Belediye Başkanı Osman Sargın, konuşmasında Orhan Gazi’nin İznik’i fethini anlattı. Sargın, tarihte İstanbul’a açılan kapının İznik’ten geçtiğini dile getirerek, “İznik, Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk pâyitahtı olmuştur. Böylesine anlamlı bir şehirde devlet gelişir ve büyük bir alana hükmetmeye başlar. İşte dün İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi, Çanakkale de olduğu gibi, 15 Temmuzda, Afrin’de olduğu gibi, bu millete karşı haçlı orduları, şer mihrakları üzerimize bu günde de geliyor. Bu millet 2000 yıllık devlet geleneğinden geliyor. Çünkü bu millet ölürsek şehit, kalırsak gazi şuuruyla yaşıyor. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimizi rahmetiyle muâmele eylesin. Gazilerimize acil şifâlar ihsan eylesin” dedi.

Başkan Sargın ayrıca 5 yıl sürecinde İznik’e yapılan onlarca eseri İznikliler ile paylaşarak, helâllik istedi.

Mehter konserinin ardından folklor ekipleri gösteri sundu. İznik Müftüsü Üzeyir Yavaş’ın fetih duâsı ile eller hep birlikte semâya kalktı.