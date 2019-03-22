İznik'te iki katlı binada çıkan yangın korkuttu

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesindeki iki katlı binada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat içerisinde söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Elbeyli Mahallesi'nde bulunan Remzi ve Arif Döker kardeşlere ait iki katlı binada çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tüm binayı sardı. 2 katlı binada yaşayan aileler kendilerini son anda dışarı atarken, yangın mahallede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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