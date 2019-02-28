HABER

İznik'te kaçak kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde sera çadırı kurup, kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

İznik'te kaçak kazıya suçüstü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde sera çadırı kurup, kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan bölgeyle ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye ekibi, İznik Çakırca Seymenler Mevkii'nde bulunan zeytinlik alana bir araç ile 3 kişinin geldiğini belirledi. M.T., S. İ. ve H. Ç. olduğu belirlenen şüpheliler, kısa süreli takibin sonunda kurdukları sera çadırı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden M.T.'nin üzerinde 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 milimetre çapında 30 fişek ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma, İznik Müze Müdürlüğü'ne de bilgi verdi.
Sorguları süren şüphelilerden M.T. hakkında 'Ateşli Silahlar ve Diğer Aletler Kanununa muhalefet' suçundan da işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

İznik'te kaçak kazıya suçüstüİznik'te kaçak kazıya suçüstüİznik'te kaçak kazıya suçüstü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Gaziantep'te işyerindeki yangın paniğe neden olduGaziantep'te işyerindeki yangın paniğe neden oldu
İstinaf mahkemesi kararı bozdu, eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası arttırıldıİstinaf mahkemesi kararı bozdu, eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası arttırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.