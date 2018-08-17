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İznik'te kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 08:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Kenan Coşkun (63), yaşamını yitirdi.  Kaza, İznik ilçesi Eski Adaapazarı yolunda meydana geldi.

İznik'te kaza: 1 ölü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Kenan Coşkun (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, İznik ilçesi Eski Adaapazarı yolunda meydana geldi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi yönüne giden Kenan Coşkun yönetimindeki 34 MKL 85 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serkan Kaya yönetimindeki 16 H 4075 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kenan Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon şoförü Serkan Kaya ise hafif yaralandı.
Coşkun'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kamyon şoförü Serkan Kaya, müdahalesinin ardından gözaltına alındı.
Aynı yolda 4 saat önce meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 1'i çocuk, 5 kişi de yaşanmıştı.

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İznik'te kaza: 1 ölü

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