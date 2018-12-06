İznik'te kaza: 1 ölü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp, beton bahçe çitine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Öner (63), öldü.
Kaza, İznik ilçesi kırsal Narlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Öner yönetimindeki 16 FM 981 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, beton bahçe çitine çarptı. Kazada, sürücü Öner, yaşamını yitirdi.
Mustafa Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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