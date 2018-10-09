İznik'te kaza : 1 ölü, 5 yaralı

Harun SAK- Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA-İznik karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Bursa İznik Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinden İznik’e giden Emre Dönmez yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gültekin yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Lütfü Tümer (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Hüseyin Yiğit, Emre Dönmez, Ali Evci ve diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gültekin ve Fatma Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi ile Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum